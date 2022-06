Genève : La réunion de l’OMC va chambouler le trafic des bus

La rencontre ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce engendrera des perturbations dans plusieurs secteurs de la rive droite du réseau TPG, dès ce mercredi.

Lignes détournées, arrêts temporairement supprimés et cadences ralenties attendent les voyageurs des Transports publics dans les secteurs de l’OMC et de Varembé, dès ce mercredi (8 juin), jusqu’au 17 juin. En cause: la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les TPG indiquent qu’ils devront adapter une partie de leur offre, notamment en raison du dispositif de sécurité qui encadre la réunion au siège de l’institution, situé à la sortie de la ville sur la rive droite.

Les lignes 1, 11, 20, 22, 25 et F seront principalement concernées. La régie invite ses usagers à «prévoir des temps de parcours plus longs» et à consulter son site; mais aussi à favoriser le Léman Express, qui fonctionnera normalement. Les TPG avertissent aussi que «les difficultés devraient culminer durant la journée du mardi 14 juin 2022, avec la tenue simultanée de la conférence ministérielle et de manifestations au centre-ville.»