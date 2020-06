Ils fêtent la possible reprise de la NHL

La réunion épique des joueurs de Tampa Bay

Après que la ligue nord-américaine de hockey avait annoncé préparer un retour au jeu, les joueurs du Lightning ont tourné une vidéo inspirée du film Mighty Ducks 2.

Bien qu’aucune date n’ait été avancée, cette annonce a fait de nombreux heureux. À commencer par les joueurs du Tampa Bay Lightning. Et plus particulièrement Alex Killorn. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant canadien a diffusé une vidéo humoristique où on le voit parcourir la région de Tampa Bay sur son motomarine afin d’annoncer la nouvelle à ses coéquipiers et de les inviter à le rejoindre.