Un événement en ligne de la Communauté des Juifs libéraux de Zurich a été interrompu dimanche par des personnes encagoulées et a dû être annulé. Les faits ont été rapportés par l’hebdomadaire Tachles alors que la communauté se réunissait pour parler de peintures murales de la fin du Moyen Âge appartenant à une famille juive de Zurich. Le lien vers la réunion Zoom a été publié sur le site web de la congrégation et mis à la disposition du public. Tout le monde pouvait donc accéder à la réunion et des militants en ont profité pour afficher des images pornographiques ainsi que des photos d’Hitler.