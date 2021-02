À la Fashion Week de New York la semaine dernière ou à celle de Copenhague, au début du mois, il se portait sur une chemise, un T-shirt, une robe ou sans rien dessous. L’iconique pull sans manches star des années 70 a été décliné par les plus grandes marques comme Prada, Fendi ou Gucci et les influenceuses n’ont pas tardé à l’adopter.