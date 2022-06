Cyclisme: La révélation Andreas Leknessund frise le coup double

L’édition 2016 du Tour du Pays de Vaud, une des boucles juniors de référence au niveau mondial, a accouché d’une nouvelle révélation. Après Almeida, Pogacar, McNulty, Hirschi et Covi (tous chez le Team UAE), Bissegger (EF) et Moniquet (Lotto) par exemple, c’est au tour de Leknessund – 7e du chrono Orbe-Orbe du TPV il y a 6 ans – de poser sa bicyclette sur un podium international. Un taux de réussite assez incroyable pour l’épreuve vaudoise…

Les échappés à l’affiche

Le Norvégien, parti tôt dans la journée, a dégoûté un à un ses compagnons d’échappée dans la dernière montée, dont le sommet était jugé à une douzaine de kilomètres de l’arrivée. Le double champion de son pays de contre-la-montre en 2019 et 2020 a ensuite résisté au retour du peloton, en force, dans la descente vers le canton de Bâle-Campagne. Comme pour le méconnu Stephen Williams la veille, il s’agit clairement là de son plus beau succès en carrière.

On l’a vu ces dernières années sur le Giro, comme sur d’autres courses comme le Critérium du Dauphiné: les échappées sont de plus en plus enclines à aller jusqu’au bout du rêve. Les cyclistes qui prennent la poudre d’escampette savent en garder sous la pédale pour tout donner dans le final et une fois encore, ça a payé. Et tant pis pour les siestes des habitués de la petite reine devant la télévision.