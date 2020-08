Suisse La révision sur l’électricité semble plaire aux partis

La consultation sur la révision de l'ordonnance sur l’approvisionnement en électricité s’est terminée ce dimanche.

La révision doit permettre aux consommateurs finaux, aux producteurs et aux exploitants de stockage de télécharger leurs données de mesure – et pas uniquement de les consulter. La consultation sur ce projet s’est terminée dimanche.

Modifications saluées

Parti socialiste, PLR et Vert’libéraux saluent les modifications proposées. La possibilité pour les consommateurs finaux et les producteurs d’avoir un accès garanti à leurs données était déjà un souhait exprimé dans la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050.

Consommateurs producteurs

À ce jour, les consommateurs finaux et les producteurs ne peuvent en réalité pas tous accéder de la même manière à leurs données de mesure. Pour le PS, le fait que les données ne puissent pas seulement être consultées, mais aussi téléchargées, constitue un pas important pour développer une production décentralisée d’électricité renouvelable et les innovations qui y sont liées.

Les consommateurs vont de plus en plus souvent devenir des producteurs. Raison pour laquelle il est important qu’ils puissent avoir accès à leurs données de manière aussi complète, simple et directe que possible.