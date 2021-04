Jeux vidéo : La révolte gronde contre «Call of Duty: Warzone»

Frustrés des bugs à répétition et de la triche régnant sur le jeu de battle royale, des joueurs ont lancé un mouvement de protestation en ligne.

Des joueurs de «Call of Duty: Warzone» ont ouvert un champ de bataille inattendu. Ils se sont tournés sur le Net pour prendre à partie l’éditeur Activision et son studio Raven, responsables selon eux de ne pas faire le ménage sur un jeu vidéo miné par les bugs et la triche. Dans la foulée d’un message très engagé d’un joueur sur Reddit, le tag #FixWarzone se charge de fédérer sur les réseaux sociaux toute la frustration de joueurs.