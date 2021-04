Lausanne : La riposte colorée des zadistes contre les pompiers

Des militants écolos ont peinturluré, vendredi, des véhicules stationnés dans la caserne des sapeurs pompiers à Chauderon. Ils dénoncent ainsi la participation de pompiers lors de l’évacuation de la colline du Mormont, à Eclépens (VD).

Les zadistes ont encore en travers de la gorge la participation de sapeurs-pompiers lors de l’opération d’évacuation de la «Zad de la Colline» à Eclépens (VD). Ils ont annoncé avoir effectué une opération de représailles contre les pompiers de Lausanne, à Chauderon, vendredi vers 15h. Selon eux, c’est pour pointer du doigt la participation de personnes formées pour secourir dans ce qu’ils appellent une action de répression. Du pont Chauderon, munis d'une dizaine de bombes à eau, ils ont déversé de la peinture sur les véhicules des pompiers en contrebas et largué une centaine de tracts destinés aux sapeurs-pompiers.



«Il est inimaginable et scandaleux de voir que des pompiers, qui se sont engagé dans le but de sauver des vies, de porter secours et assistance, se mobilisent et s'impliquent lors d'une évacuation de militants écologistes», ont déclaré les zadistes dans un communiqué.