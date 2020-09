Certaines familles pourront bénéficier de plus grandes déductions pour l’impôt fédéral direct (IFD) si le peuple accepte la proposition qui lui est faite le 27 septembre. Dans un premier temps, il a été décidé de permettre aux parents d’augmenter la déduction maximale pour frais de garde: celle-ci pourra être poussée jusqu’à 25’000 francs, contre 10’100 francs aujourd’hui. Coût de la mesure pour les finances fédérales: 10 millions par an.

Le but principal est de pousser des parents à reprendre une activité professionnelle ou à augmenter leur taux de travail sans être ensuite sanctionnés par des charges fiscales élevées. Selon les calculs de la Confédération, environ 2500 postes de travail pourraient ainsi être repourvus et l’on pourra «mieux concilier famille et travail».