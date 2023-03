Football: La rivalité Boca – River s’immisce dans le vestiaire de Manchester City

Erling Haaland et Julian Alvarez ne sont pas d’accord sur quelle est la meilleure équipe du championnat d’Argentine.

Arrivé à Manchester City en droite ligne de River Plate en juillet 2022, Julian Alvarez (23 ans) est en mission. L’Argentin veut bien évidemment gagner des titres avec son nouveau club anglais, mais il souhaite surtout convertir l’un de ses coéquipiers. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit d’Erling Haaland (22 ans).

«C’est pourtant un bon garçon»

Un sacrilège pour Julian Alvarez qui a déclaré à la chaîne de télévision argentine TyC Sports.: «Je pense que Leonardo Balerdi, avec qui il a joué à Dortmund, a dû l’influencer. Au-delà de ce que nous savons tous sur ses qualités de footballeur, Haaland est un… bon garçon.» Et l’Argentin de poursuivre: «Il n’arrête pas de me parler de la Bombonera. Je vais voir si je peux changer les choses petit à petit, ce sera difficile mais je vais essayer.»

Leonardo Balerdi avoue tout…

Leonardo Balerdi, qui évolue désormais à Marseille, se souvient de ses échanges avec Haaland dans le championnat allemand avec Dortmund: «Quand j’étais au Borussia, dès le premier jour, il m’a demandé quelle était la meilleure équipe, celle qui avait le plus d’histoire en Argentine. Je l’ai rendu fou avec Boca, je lui ai montré des vidéos de supporters, des photos du stade et tout ce qui concerne Boca. Je lui ai raconté ce que cela faisait de jouer dans la Bombonera, c’était quelque chose d’unique.»

Haaland veut aller à la Bombonera

Balerdi poursuit: «Erling est devenu un fan de Boca et depuis, nous sommes en contact. À chaque fois qu’il voit une vidéo de Boca, il me l’envoie. Il me demande tout le temps: quand est-ce qu’on y va? J’espère qu’un jour, il aura à vivre cette expérience… Il m’a même demandé de lui envoyer un maillot de Boca avec le numéro 9.»