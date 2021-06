Sommet Biden-Poutine - La rive gauche se pare de barbelés

1 / 10

«Il y a des barrières et des barbelés partout. C'est quoi qu'on attend là? C'est la guerre?» s’agace Fabienne, attablée sur une terrasse à quelques encâblures du parc La Grange, qui accueillera mercredi la rencontre Biden-Poutine. Aux Eaux-Vives, à deux jours du sommet entre les présidents américain et russe, c’est le grand chambardement. Les rues jouxtant le parc ont été vidées de leurs voitures, des barrières surmontées de barbelés rappellent aux promeneurs que les espaces verts sont bouclés, des policiers patrouillent en permanence à pied autour des lieux. «Tout fermer alors que les restaurants viennent de rouvrir et qu’il fait enfin beau, c’est clairement exagéré. Je suis fâchée. Et je peux vous dire que je ne suis pas la seule», peste la riveraine du sommet. «Pourquoi ici? Un porte-avion au milieu de la Méditerranée aurait bien fait l’affaire en termes de sécurité et n’aurait embêté personne. Cela fait une semaine qu’on subit des désagréments», abonde René, une rue plus loin.

Présence policière accrue

Un peu plus loin, sur le quai en face du parc La Grange, deux ouvriers s’activent sous une chaleur infernale. Leur mission de l’après-midi, repeindre des blocs de béton qui serviront sans doute à sécuriser la route. Côté lac, il faut faire face à une nouvelle ligne de barrières et de barbelés prête à être fermée derrière l’immense tente destinée à la presse. En attendant mercredi, une petite ouverture permet encore aux Genevoises et aux Genevois de profiter de la plage des Eaux-Vives, sous le regard attentif de deux agents qui patrouillent avec des gilets pare-balles, présence assez inhabituelle à cette fréquence en ces lieux. Ailleurs dans la ville, les voitures banalisées arborent visiblement leur gyrophare amovible.

«Un sacré coup de pub»

Dans l’herbe ou sur le sable, les baigneurs se montrent plus conciliants avec la tenue de l’événement, sans pour autant passer sur tous les désagréments. «Je pense qu'il y aura de bonnes retombées économiques pour Genève, réagit Christelle. C'est dommage de tout fermer, il fait beau, les gens ont envie de profiter du lac.» Un peu plus loin, Claudio, voisin, se montre sévère vis-à-vis des mesures prises et à venir: «Il y a beaucoup de contraintes injustifiées, c'est pénible. Mais, ce sommet, c'est très bien pour la Genève internationale.» Enfin, Chloé, estime que Genève sera citée par tous les médias. C’est un sacré coup de pub.»

Des canons tournés vers le ciel

Un sacré coup de pub, oui, mais contraignant. Il faut dire, que sur la rive gauche, entre le Jardin anglais et la plage des Eaux-Vives, la déambulation méditative est passablement entravée par les dispositifs de sécurité à travers lesquels il faut zigzaguer. L’armée s’est installée là où, il y a quelques mois encore, des bateaux hivernaient. Derrière des bâches supposées cacher les équipements, on devine des camions, des radars et les canons d’une arme pointée vers le ciel, le tout sous des camouflages. Les photos sont interdites, mais les passants semblent pris de la frénésie de garder un souvenir de ce moment historique. A la terrasse de la buvette du Jet d’eau, la vue donne désormais sur une marée de barrières et de barbelés striés de ruban rouge et blanc «stop police». L’emblème de Genève pointe derrière, mais pour le cliché souvenir, il faudra repasser.