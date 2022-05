vacances en France : La Rochelle et l’île de Ré font la part belle à l’océan et à la nature

Avec un taux d’ensoleillement le plus important de la côte atlantique, La Rochelle et l’île de Ré sont deux destinations tournées vers la nature et l’océan. Appréciées des Français, des Anglais, des Belges et des Suisses, ces deux destinations sont complémentaires avec, d’un côté, l’effervescence urbaine et, de l’autre, le calme au grand air.

L’océan, au cœur de la vie à La Rochelle

La cité portuaire est un lieu d’échange et de commerce depuis le Xe siècle. Des vestiges historiques témoignent de ce riche passé. Il est toujours possible de visiter les trois tours de la ville: la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne, qui ont servi de phare, de fortifications ou de prison. Aujourd’hui, La Rochelle reste le premier port de plaisance du pays. Avec 5000 bateaux amarrés, on se sent petit en le traversant.

L. Cavin-Hostettler

«Il ne faut pas rester sur le port», conseille Anne Lepelletier, guide. Comme de nombreux Rochelais, elle préfère «se perdre dans les rues!» En effet, en levant les yeux dans le quartier médiéval de St-Sauveur, on aperçoit des gargouilles sur les maisons dont les façades sont protégées contre les embruns par de l’ardoise. Pour le shopping, le quartier Saint-Nicolas est tout indiqué. Il regorge de boutiques, d’artisans et de bistrots. Le quartier du Gabut, avec ses maisons colorées, est le lieu des bars et restaurants. «Il a été reconstruit par des architectes danois qui se sont inspirés de Copenhague», explique notre guide. «Pour les amateurs de nature, des marais réaménagés et quarante hectares de parcs bordent le centre-ville.»

L. Cavin-Hostettler

Attraction numéro 1 de la ville, l’aquarium présente près de 600 espèces d’animaux marins et de coraux. Gérée par les petits-enfants du fondateur, cette institution fête ses 80 ans et comprend un centre de soin et de réhabilitation de tortues, le seul de la côte atlantique. Il recueille des spécimens échoués et blessés, s’en occupe avant de les relâcher dans la nature.

Bonnes adresses à La Rochelle À La Rochelle, la brasserie Là-Haut, sur le toit de l’aquarium, propose de nombreux mets de poissons et des huîtres, avec une vue imprenable sur la ville. Pour déguster des produits locaux et de la pêche ainsi qu’une grande variété de crustacés, La Yole de Chris est la nouvelle adresse de Christopher Coutanceau. Cette brasserie branchée se trouve face à l’océan, à côté du restaurant trois étoiles qui porte son nom. Pour dormir, la Maison des Ambassadeurs dispose de chambres calmes et confortables en plein centre-ville. Pour un logement plus original, passez la nuit au large, à bord du Kelone, voilier de 15 mètres, qui peut accueillir jusqu’à 6 personnes. Bertrand de Rancourt, son capitaine, vous apprendra même à naviguer!

La mer inspire également de nombreux artisans rochelais. Depuis 2008, la marque Espritvoiles utilise de la toile marine, destinée à la base pour la fabrication de protections de bateaux. Elle crée des objets à l’esprit marin grâce à des détails comme des œillets et des cordages, comme des sacs, des corbeilles et du mobilier de jardin, solides et durables.

Le travail de l’atelier Serre-Joint s’inspire aussi de l’océan. Emeline Vivier utilise la technique de la sérigraphie pour créer des affiches: «Le dessin est divisé par couleur. Un pochoir est créé pour chaque teinte. Le nombre d’étapes dépend du nombre de couleurs nécessaires.» Depuis 10 ans, elle réalise à la main des calendriers des marées, qui plaisent aux amoureux de la mer.

Depuis la place de Verdun, un bus emmène les touristes sur l’île de Ré. Depuis 1988, un pont relie les deux destinations et facilite les trajets.

L’île de Ré, entre terroir et tradition

L’île de Ré est une destination prisée, avec ses plages, ses marais, ses forêts de pins et ses maisons aux volets verts et gris. Elle compte 18’000 résidents à l’année, dix fois plus en été.

Les marais salants de l’Île de Ré. À marée basse, on se promène sur le littoral pour ramasser des crustacés. L. Cavin-Hostettler

Les communes de l’île souhaitant limiter l’utilisation de l’automobile, elle se parcourt à pied, à vélo, à cheval ou en navettes électriques. Différents circuits permettent de relier les dix villages: Saint-Martin-de-Ré, la capitale, Saint-Clément-des-Baleines où se trouve le phare, mais aussi La Flotte ou Sainte-Marie.

Bonnes adresses sur l’île de Ré À Saint-Martin-de-Ré, l’établissement À Côté de chez Fred propose un menu quotidien unique, selon les arrivages du jour. Délicat et raffiné. Pour les amateurs de fruits de mer, de nombreuses cabanes ostréicoles bordent le littoral entre les villages de La Flotte et Loix. Le glacier La Martinière (4 établissements sur l’île) propose un large choix de parfums dont un aux huîtres ou aux algues, pour accompagner des plats salés. Sur l’île de Ré, il existe de nombreux types de logements comme des campings, des roulottes, des yourtes et divers établissements hôteliers et de thalassothérapie. L’île ne compte que deux hôtels cinq étoiles, le Toiras à Saint-Martin-de-Ré, et le Richelieu, à La Flotte. Ce dernier comprend également un spa marin avec différents bassins chauds, froids et d’eau salée.

À Loix, le centre artisanal abrite une savonnerie artisanale qui fabrique du savon au lait d’ânesses de l’île. Cette race, les Baudets du Poitou, était autrefois utilisée pour la récolte du sel et portait un pantalon pour se protéger des moustiques.

L. Cavin-Hostettler

L’île compte également près de 250 ruches. L’entreprise Abeille de Ré produit sept types différents de miels, dont une version à la fleur de sel. Le village de Loix compte également une librairie atypique qui abrite un atelier de reliure ancienne, classé parmi les entreprises du patrimoine de France.