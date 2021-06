Euro 2020 - La Roja à la recherche de sa victoire

La Roja ne joue pas avec des milieux capables de souvent percer les lignes défensives et son attaque n'est pas à la hauteur. L'équipe de Luis Enrique a en effet marqué qu'un seul but jusqu'à présent, alors qu'elle est la nation qui galvaude le plus d'occasions de but sur les deux premiers matchs de la phase poule! C'est dire si cette histoire se joue à peu. Or, ce sont souvent les détails qui font la différence.