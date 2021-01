Football : La Roma assure, la Lazio se venge et Naples progresse

Les deux équipes romaines se sont imposées dimanche et l’AS Rome a pris 3e place. Les Napolitains gagnent un rang.

La joie des Romains au coup de sifflet final. AFP

L’AS Rome, troisième du classement, a assuré sur son terrain face au Hellas Vérone (3-1), dimanche, dans le match de clôture de la 20e journée du Championnat d’Italie qui a vu les quatre équipes de tête l’emporter.

Plus tôt dans l’après-midi, la Lazio Rome avait enchaîné une cinquième victoire consécutive en Serie A, d’autant plus précieuse qu’obtenue sur le terrain de l’un de ses concurrents directs dans la course à l’Europe, l’Atalanta Bergame (3-1). La Lazio gagne ainsi une place au classement, passant de la 7e à la 6e, l’Atalanta rétrogradant de la 5e à la 7e.

Naples, de son côté, l’a emporté à domicile face au mal classé (19e) Parme (2-0) et progresse de la 6e à la 5e place, à égalité de points (37) avec la Lazio et à deux longueurs de la Juventus (4e), victorieuse 1-0 sur le terrain de la Sampdoria (10e) samedi.

La Juventus et Naples comptent un match en moins.

Trois buts en neuf minutes

Au Stade Olympique, la Roma a renversé le Hellas Vérone avec trois buts inscrits en neuf minutes en première période, par Gianluca Mancini (20e), d’une tête sur corner, par l’Arménien Henrikh Mkhitaryan, d’un tir croisé à l’entrée de la surface (22e), et par l’Espagnol Borja Mayoral, de près, suite à une frappe de Lorenzo Pellegrini repoussée par le gardien du Hellas, Marco Silvestri (29e).

La formation du Croate Ivan Juric a réduit le score par le Gambien Ebrima Colley, d’une tête au second poteau sur un centre du Brésilien Daniel Bessa (62e). Les deux joueurs venaient d’entrer en jeu cinq minutes plus tôt.

Belle revanche pour la Lazio

L’équipe du Portugais Paulo Fonseca reste ainsi à la troisième place avec 40 points, quatre longueurs derrière l’Inter Milan, facile vainqueur 4-0 à domicile du promu Benevento (12e) samedi, et six de l’AC Milan, le leader qui s’est imposé 2-1 à Bologne (15e), samedi également. Le Hellas Vérone, lui, recule de la 8e à la 9e place (30 pts), doublé par Sassuolo (31 pts) qui a rapporté le point du match nul de Cagliari (18e) dimanche (1-1).

Le choc entre la Juve et la Roma samedi prochain s’annonce passionnant

À Bergame, la Lazio a parfaitement lancé son match grâce à un but d’Adam Marusic (3e), d’une belle frappe enroulée, puis marqué sur des contres bien menés et conclus par Joaquin Correa (51e) et Vedat Muriqi (83e).

Le but de Mario Pasalic (79e) n’a pas suffi à l’Atalanta, qui n’avait plus perdu en championnat depuis le 28 novembre, soit 10 matches (6 victoires, 4 nuls), et se retrouve à la septième place. La Lazio a ainsi pris une revanche sur son bourreau en Coupe d’Italie mercredi (3-2).

Naples quatrième

Autres prétendants à la Ligue des champions, les Napolitains se sont replacés à la quatrième place après leur victoire contre le relégable Parme (2-0), grâce à des buts d’Eljif Elmas (31e), qui a dribblé trois joueurs à l’entrée de la surface avant de marquer du pied gauche, et de Matteo Politano (82e).

Les joueurs de Gennaro Gattuso ont été réalistes, à défaut d’être brillants, et peuvent oublier leur défaite contre le Hellas Vérone, dimanche dernier (3-1).