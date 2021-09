Football : La Roma de Mourinho chute pour la première fois

Après six succès toutes compétitions confondues, l’AS Roma de José Mourinho s’est inclinée contre le Hellas Vérone (2-3). La Juve et l’AC Milan se sont neutralisés (1-1).

José Mourinho (à droite) n’est plus invaincu avec l’AS Rome.

José Mourinho, après six victoires de rang depuis son arrivée à la Roma (toutes compétitions confondues), a subi dimanche sa première défaite à Vérone, victime de la révolte de l'Hellas, vainqueur 3-2 pour prendre ses premiers points du Championnat.

Face à une équipe de l'Hellas en panne de confiance après trois défaites, les Giallorossi pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque - sous une pluie diluvienne - par une talonnade de grande classe de leur capitaine Lorenzo Pellegrini (36e). Mais Igor Tudor, débarqué cette semaine pour remplacer Eusebio Di Francesco sur le banc de Vérone, a su trouver les mots pour relancer ses joueurs, conquérants dans une belle seconde période contre des Giallorossi rattrapés par la fatigue.

Antonin Barak (49e), Gianluca Caprari (54e) et Davide Faraoni (63e), d'une frappe magnifique, ont ainsi offert à Tudor sa première victoire, même si la Roma était temporairement revenue à 2-2 sur un but contre son camp d'Ivan Ilic (58e).

La série s'arrête donc là pour Mourinho qui avait remporté ses six premiers matches, trois en Championnat et trois en Ligue Europa Conférence.

«Je connaissais leurs qualités, avant même le changement d'entraîneur. Ils avaient déjà posé de gros problèmes à leurs adversaires. Ensuite, quand il y a changement d'entraîneur, il y a souvent une réaction au niveau mental, cela peut arriver», a commenté le «Special One» sur la chaîne DAZN. «Il n'y a rien à reprocher aux joueurs dans l'attitude. Mais on ne s’est pas bien adaptés à leur façon de jouer, on a perdu des duels au niveau individuel et ils ont mis davantage d'intensité», a-t-il reconnu.