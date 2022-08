Football : La Roma et la Lazio souffrent mais prennent un bon départ

Les deux clubs romains n’ont pas eu la tâche facile face à la Salernitana et Bologne, lors de la 1re journée de Serie A, mais ont fini par l’emporter.

L’AS Rome s’est imposée sur la plus petite des marges contre la Salernitana, grâce à un but de Bryan Cristante.

Comme l'AC Milan et l'Inter Milan, vainqueurs samedi, les clubs romains n'ont pas raté leurs débuts dimanche en Serie A, même si la Roma comme la Lazio ont été bousculées, respectivement par la Salernitana (1-0) et Bologne (2-1).

Le poteau en première période et un brin d'imprécision en seconde ont privé l'ex-meneur de la Juventus Paulo Dybala de son premier but avec le maillot giallorosso. Mais son coéquipier Bryan Cristante n'a pas raté la cible (33e) pour mettre la Roma sur la voie du succès face une équipe de la Salernitana vaillante, bien décidée à ne pas attendre, comme la saison dernière, la dernière journée pour se sauver.

Avec Franck Ribéry entré en début de seconde période, les Grenat ont réussi à bousculer la Louve jusqu'au bout, profitant de Romains moins mordants et plus attentistes en seconde période. Mais l'équipe de José Mourinho, redevenue ambitieuse avec une campagne de recrutement séduisante, n'a pas lâché ce succès inaugural.

L'entraîneur portugais a musclé son milieu en fin de match en lançant ses solides recrues estivales, Nemanja Matic (averti seulement quatre minutes après son entrée) et «Gini» Wijnaldum. Ce dernier a même cru avoir marqué son premier but de la saison, finalement refusé pour hors-jeu.

Immobile délivre la Lazio

Dans l’après-midi, la Lazio Rome s’est sortie d'un mauvais pas contre le Bologne (2-1) de Michel Aebischer – remplaçant et entré à la 65eb minute – grâce à Ciro Immobile, meilleur buteur de Serie A la saison dernière pour la quatrième fois de sa carrière et reparti pied au plancher avec un but ce dimanche soir.