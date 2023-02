Football : La Roma lâche deux points à Lecce

L'AS Rome, spécialiste des buts sur coups de pied arrêtés, s'est fait prendre à son propre jeu en début de match: Roger Ibanez a trompé son propre gardien sur corner, sous la pression du défenseur de Lecce Federico Baschirotto (7e). Mais Paulo Dybala et les siens ont bien réagi et égalisé assez logiquement, sur un penalty obtenu pour une main adverse dans la surface, également à la suite d'un corner, et transformé par l'Argentin (17e).