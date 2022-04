Football : La Roma, Leicester, l’OM et Feyenoord dans le dernier carré

Les demi-finales de la Ligue Europa Conférence verront Italiens et Anglais s’affronter d’un côté et Français et Néerlandais de l’autre.

Les Romains sont finalement venus à bout de Bodo/Glimt. AFP

Humiliés en phase de groupe par Bodo/Glimt en Norvège (6-1), puis battu au match aller dans le même stade (2-1), les Romains se sont bien rattrapé au Stadio Olimpico (4-0) en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Les joueurs de José Mourinho ont été emmenés par Zaniolo, auteur d’un triplé (23e, 29e, 49e), après avoir ouvert le score par Abraham.

La Louve affrontera les renards de Leicester en demi-finale de cette nouvelle compétition européenne entre clubs. Les joueurs de Brendan Rodgers ont aussi été renversants, cette fois au cours du même match: menés 1-0 à Eindhoven face au PSV, ils ont inscrit deux buts dans le dernier quart d’heure pour se qualifier.

L’Olympique de Marseille, de son côté, a confirmé son succès du match aller (2-1) contre le PAOK Salonique en battant de nouveau le club grec, grâce à un but de son meneur Dimitri Payet (34e, 1-0).

L’OM jouera sa place pour une finale contre le Feyenoord Rotterdam, vainqueur du Slavia à Prague 3 à 1 (6-4 au score cumulé).