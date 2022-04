Football : La Roma plombe les espoirs de Naples

Le titre s’éloigne pour les Napolitains après leur match nul contre les Romains.

Le Napoli a rapidement ouvert la marque sur un penalty de Lorenzo Insigne (11e) mais a été logiquement rejoint par une Roma plus mordante dans la dernière demi-heure, récompensée par l’égalisation de Stephan El Shaarawy (91e).

Avec ce nul suivant la défaite déjà à domicile contre la Fiorentina (2-3), Insigne et ses partenaires perdent encore du terrain sur l’AC Milan et l’Inter, tous deux vainqueurs vendredi. Les leaders rossoneri comptent quatre longueurs d’avance sur le Napoli et les dauphins nerazzurri deux, avec toujours un match en retard à disputer.