Football : La Roma rebondit grâce à Dybala

José Mourinho et ses hommes ont battu Empoli 1-2, lundi soir. Ils se retrouvent à un point du peloton de tête de la Serie A, après six journées de championnat.

Un but et une passe pour l’Argentin Paulo Dybala. Il a clairement fait basculer le match en faveur des Romains.

L’AS Rome est repartie de l’avant après deux revers consécutifs – en championnat et en coupe d’Europe – en s’imposant difficilement à Empoli (1-2) grâce à un but et une passe décisive de Paulo Dybala, lundi en clôture de la 6e journée de Serie A.