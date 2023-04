Football: La Roma se place sur le podium de Serie A

Sur penalty, Paulo Dybala a marqué le seul but romain.

L’AS Rome a profité des points perdus vendredi par l’AC Milan et l’Inter Milan pour se hisser sur le podium de la Serie A en s’imposant samedi chez le Torino (1-0), qui jouait avec Ricardo Rodriguez comme titulaire, lors de la 29e journée de Serie A.

Les Giallorossi passent devant Milan (4e), muet face à Empoli (0-0), et devant l’Inter Milan (5e), accrochée par la Salernitana (1-1). Ils mettent en outre à cinq points l’Atalanta Bergame (6e), autre grand déçu du week-end parmi les candidats européens avec une défaite à domicile contre Bologne (2-0).

La Roma n’a pas raté cette belle occasion grâce au 11e but en championnat de Dybala, qui a frappé plein centre le penalty obtenu après une main du défenseur grenat Perr Schuurs (8e).

La Louve a ensuite bien géré ce court avantage pour signer sa première victoire à l’extérieur depuis deux mois et demi, malgré quelques frayeurs, sur une tête d’Aleksey Miranchuk (49e) ou un tir de peu à côté de Pietro Pellegri (89e).

À la différence de la Roma, l’Atalanta Bergame a manqué une belle occasion de rejoindre l’Inter à la cinquième place. La «Dea» s’est inclinée à domicile face à une belle équipe de Bologne, qui revient à seulement cinq points (8e), entretenant ses espoirs de retrouver l’Europe pour la première fois depuis plus de vingt ans.

L’équipe de Thiago Motta a fait la différence en seconde période grâce à Nicola Sansone (49e) et Riccardo Orsolini (86e).

Sur les autres terrains, l’Udinese et Monza ont fait match nul (2-2), comme la Fiorentina et la Spezia (1-1). La Sampdoria Gênes, elle, s’est sabordée contre la Cremonese, où Charles Pickel est entré à la 73e, en concédant deux buts dans les dix dernières minutes (85e et 95e), synonymes d’une défaite (3-2) qui compromet sérieusement ses espoirs d’arracher le maintien en Serie A. Enfin, Vérone a gagné à domicile contre Sassuolo (2-1).