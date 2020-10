La rose: le (re)nouveau classique du parfum masculin

Les préjugés ont la dent dure. Notamment dans l’industrie de la parfumerie qui, à l’instar de celle de la mode, définit des codes et des produits pour s’adresser aux femmes ou aux hommes. Il y a toutefois une petite exception à cette règle: la rose! Cette fleur, incarnation suprême de la féminité, est présente, par exemple, dans Mouchoir de Monsieur, une eau de toilette créée par Guerlain en 1904. Elle est aussi présente et assumée dans de nombreux parfums beaucoup plus récents. Ceux-ci sont unisexes ou même spécifiquement pensés pour les mâles. On les trouve surtout dans le (très) haut de gamme et, en particulier, commercialisés par des marques de petite à moyenne envergure formant un marché nommé parfumerie de niche parce qu’il vise une clientèle en quête d’exclusivité. Pour comprendre comment la rose est (re)devenue un classique de la parfumerie masculine, il faut remonter à la fin des années 1990 et au début des années 2000.