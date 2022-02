Suisse : La rougeole a presque disparu, mais elle reviendra en force

Pour la première fois depuis 1868, le pays n’a comptabilisé aucun cas de rougeole en 2021. La raison? Les mesures sanitaires contre le Covid. Mais elle devrait réapparaître.

iStock by Getty Images

Très contagieuse, la rougeole est causée par un virus. Elle provoque une forte fièvre, une intense sensation de malaise général et une éruption cutanée sur des zones étendues du corps.

On sait que depuis l’arrivée du Covid en 2020, le nombre de cas de grippe a dégringolé. Mais on sait moins que la rougeole a également baissé drastiquement. Au point que selon ses toutes dernières statistiques, l’OFSP n’a plus enregistré de nouveaux cas depuis avril 2020, du jamais vu depuis 1876, date des premiers relevés. Ceci alors que 221 cas avaient été signalés en 2019, année où une flambée avait été constatée.