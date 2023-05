Zurich: La rougeole revient après deux ans de calme

Après de la fièvre, de la toux et un rhume, les taches rouges typiques de la maladie apparaissent.

La radio alémanique le révèle. Si durant deux ans, aucun cas de rougeole n’est apparu dans le canton de Zurich et encore moins en Suisse, plusieurs cas ont été enregistrés, ces dernières semaines. Les mesures prises durant la pandémie de coronavirus ont apparemment aussi eu un effet contre la propagation de cette maladie. La médecin cantonale zurichoise, Christiane Meier, ne parle pas d’une flambée. Ce sont des personnes non vaccinées qui sont actuellement touchées par la maladie. Parmi celles-ci, certaines pensaient avoir été vaccinées par le passé et d’autres l’avoir contractée dans leur enfance.