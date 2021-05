Motocyclisme - La roulette au pays des rillettes

On quitte les stands avec les pneus slicks? Il se met à pleuvoir. On y revient pour monter les pneus pluie et effectuer le minimum d’adaptations techniques nécessaires? Le soleil revient. Il en a été ainsi dès ce matin, jusqu’à l’ultime séance de cette seconde journée d’essais du GP de France, sur le circuit Bugatti, au Mans. Dans ces conditions, il fallait avoir fin nez et, surtout, oser.