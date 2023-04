Régulation de la faune: La Roumanie veut tripler ses quotas d’abattage d’ours

Le gouvernement roumain a annoncé, jeudi, son intention d’autoriser l’abattage de 426 ours en 2023, contre 140 l’année dernière, arguant d’un développement trop important de cette espèce protégée et d’une multiplication des attaques. Cette décision est nécessaire pour «parer à un danger imminent», a écrit le Ministère de l’environnement dans une ordonnance. «Il n’y a pas de solution satisfaisante, car les ours à problèmes réinstallés par centaines sont revenus sur leur habitat d’origine ou ont créé de nouveaux conflits», a-t-il ajouté.