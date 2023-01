Bulle (FR): La route de contournement partiellement fermée toute la journée 

Vers 8h, mardi matin, de nombreux automobilistes ont été surpris de découvrir la route de contournement de Bulle H189 fermée au trafic. «Du coup, ça jouait un peu des coudes sur le rond-point à la sortie de l’autoroute A12 et le trafic était plutôt dense au centre-ville», explique un pendulaire fribourgeois. Vérification faite auprès de la police, il ne s’agissait pas d’un accident. «La chaussée est en cours de nettoyage et la route demeurera fermée, par tronçons, toute la journée», précisent les forces de l’ordre. Quant aux patrouilles de police présentes au bord de la route, non loin de là, «il ne s’agissait pas d’une opération de recherche, mais simplement de prévention aux abords des écoles, dans le cadre de la rentrée scolaire», explique la gendarmerie.