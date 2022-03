Chablais vaudois : La route de Leysin interdite au trafic à cause d’un incendie

Un incendie de forêt est en cours dans Les Ormonts. Conséquence principale, la route menant du Sépey à Leysin est coupée, pour des motifs de sécurité. Et cela devrait durer encore quelques heures…

La route entre Le Sépey (VD) et Leysin est coupée dans les deux sens et jusqu’à nouvel avis. Pour une raison pour l’heure indéterminée, un sapin de grande ampleur a pris feu vers 13 h 10, sur le territoire de la commune d’Ormont-Dessous. Selon la police cantonale vaudoise, le feu avait tendance à s’étendre vers 16 h. Un hélicoptère a ainsi été réquisitionné pour circonscrire le sinistre et prêter main forte aux pompiers, présents sur le terrain.