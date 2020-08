Canton de Berne

La route du col du Grimsel rouverte au trafic

La route avait été fermée dimanche soir après avoir été recouverte par une coulée de boue provoquée par les fortes précipitations.

La route du col du Grimsel (BE) est à nouveau ouverte au trafic depuis mardi matin. Elle avait été fermée dimanche soir après une coulée de boue.

Aucune nouvelle coulée de boue et de gravats ne s’est produite dans la nuit de lundi à mardi et les précipitations ont cessé, a indiqué mardi la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne. La zone dangereuse qui surplombe la route fera l’objet d’une étroite surveillance jusqu’au moment où tout danger sera écarté.