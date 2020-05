Canton de Berne

La route du col du Pillon fermée plusieurs semaines

Les fissures constatées il y a trois ans côté bernois se sont accentuées et elles nécessitent désormais des travaux pour remettre en état la chaussée.

Les fissures constatées il y a trois ans par le personnel en charge de l’entretien des routes se sont accentuées. Le problème est dû avant tout à la composition du sous-sol qui est sensible au gel. La sécurité routière n’est donc plus garantie et une remise en état se révèle urgente, soulignent mardi les cantons de Berne et de Vaud.