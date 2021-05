Migration : «La route du pauvre», dernier espoir de réfugiés en quête d’Europe

La Hongrie ayant protégé ses frontières de barbelés, les familles fuyant le Moyen-Orient tentent désormais leur chance sur la route longeant la frontière roumaine. Ils se réfugient dans des villages eux-mêmes désertés il y a des décennies.

Dans les ruines d’une maison au fin fond de la Serbie, Seror fait revenir les tomates et oignons du déjeuner. Au-delà du repas, cette mère de famille irakienne essaye de donner aux siens l’illusion de la normalité. La famille Alhayani figure parmi les centaines de migrants qui ont trouvé refuge dans des maisons abandonnées dans le nord de ce pays des Balkans, tout près de la frontière avec la Hongrie et la Roumanie. Dans leur quête d'Europe occidentale, beaucoup tentent leur chance par la Roumanie alors que la Hongrie a hérissé sa frontière méridionale de barbelés pour leur barrer la route.

«Rêves d’avenir»

Violences

La police roumaine a recensé plus de 45’000 tentatives pour «franchir illégalement la frontière» l’année dernière, quatre fois plus qu’en 2019. Près de 80% des migrants se sont vus refuser l’entrée, selon la même source. À l’instar des polices hongroise et croate qui sont accusées de brutalités qu’elles démentent, les forces de l’ordre roumaines sont aussi taxées de violences. «La police roumaine m’a cassé la jambe à deux reprises, et la main une fois, affirme l’un des Syriens qui explique avoir été avocat dans son pays d’origine. Des gens sont bons, d’autres sont mauvais.»