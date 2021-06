Genève - La route s’effondre en plein centre-ville à l’heure de pointe

La terre s’est dérobée sous les roues d’une voiture cet après-midi, peu après 17h, en plein centre-ville de Genève, à l’angle de la rue du Rhône et du boulevard helvétique. Heureusement, le conducteur a pu se sortir de ce mauvais pas, s’arrêter sur le bord de la route, et avertir les services d’urgence. La chaussée s’est littéralement affaissée, puis effondrée au passage du véhicule, formant un trou de 5 mètres sur 5 et 1,5 mètre de profondeur. «Heureusement, personne ne traversait à ce moment-là, a indiqué Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Il n’y a pas de blessés à déplorer.»

Poche d’eau vidée

Dans un premier temps, policiers et pompiers du Service d’incendie et de secours ont sécurisé la zone et contrôlé l’état d’une proche conduite de gaz. Alertés, les Services industriels (SIG) se sont rendus sur place afin de constater les dégâts et d’organiser les réparations nécessaires. «Il s’agit très certainement d’une fuite d’eau discrète qui a peu à peu érodé le sous-sol, formant une poche», a expliqué Jérôme Barras, cadre de garde des SIG. «Nous étions déjà intervenus au même endroit aujourd’hui pour une fuite d’eau», a confirmé Nicolas Millot, porte-parole du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). «Lorsque l’eau a été coupée dans la journée, la nappe s’est progressivement infiltrée dans le sol et la chaussée, qui n’était plus soutenue, s’est effondrée», a poursuivi Jérôme Barras.