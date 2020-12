Glissement de terrain en Norvège : «La route s’est pliée devant nous avant de se briser. Et puis il y avait un trou»

Trois amis ont vu la chaussée se dérober sous leurs yeux, tôt mercredi, lorsqu’une importante coulée de boue a emporté une partie de leur petite ville.

Parmi les spectaculaires images de la catastrophe, relayées par la presse et sur les réseaux sociaux, on remarque une voiture garée à quelques mètres du précipice. Ce véhicule appartient à un jeune Norvégien, qui a assisté avec ses amis à un spectacle qu’il n’oubliera jamais: la route s’est littéralement dérobée sous leurs yeux. «Nous étions en train de rentrer de chez un autre ami et nous roulions calmement en raison des conditions météo, a déclaré l’un des rescapés au quotidien norvégien «Dagbladet». «Tout à coup, on a vu la route se plier devant nous avant de se briser. Au début on n’a pas compris ce qu’il se passait, mais ensuite on a vu qu'il y avait un trou dans le sol», a poursuivi Edvard.