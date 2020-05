Linda Cardellini

«La routine peut être dangereuse pour une actrice»

Avant d’être l’une des héroïnes de la série «Dead To Me», l’actrice Linda Cardellini a joué dans de très nombreux films et séries.

Qu’il est peut-être le rôle qui me ressemble le plus de toute ma carrière. Comme Judy, j’aime rencontrer les gens, discuter et partager avec les autres. Elle est plus extrême que moi dans sa manière d’agir, mais je pourrais aussi prendre un inconnu dans mes bras pour lui remonter le moral. Bon, c’est beaucoup plus compliqué en ce moment avec toutes ces mesures de distanciations que l’on doit s’imposer. Pour moi, le plus dur n’est pas de rester enfermée à la maison. J’y suis avec mon compagnon et notre fille (ndlr: le directeur artistique Steve Rodriguez qui partage sa vie depuis 2009 et Lilah-Rose, 8 ans). Ce qui est dur pour moi, c’est de ne pas faire un bisou ou de serrer la main aux gens que je connais si je les croise dans le quartier