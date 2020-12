Brexit (GB) : La Royal Navy déployée dans les eaux britanniques

En attendant la fin des négociations avec Bruxelles ce dimanche, Londres se prépare à une sortie de l'UE sans accord. Des bateaux armés ont ainsi été postés afin de traquer des chalutiers de l’UE.

Pessimisme

Dans le cas d’un «no deal» les échanges de part et d’autre de la Manche risquent de se faire selon les seules règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane et de quotas.

Inflexibilité

Interrogé par le même média, l’ancien commissaire européen et ancien ministre Chris Patten, a accusé Boris Johnson de se comporter en «nationaliste anglais». Le député conservateur Tobias Ellwood, ancien capitaine de l’armée britannique et président du comité parlementaire sur la défense, a, lui, redouté que l’image du Royaume-Uni soit écornée. «Nous nous retrouvons face à la perspective de voir notre Royal Navy déjà débordée se confronter à un proche allié de l’OTAN sur les droits de pêche», a-t-il déploré sur la BBC. «Nous devons construire des alliances et non les briser», a-t-il plaidé.