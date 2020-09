Coronavirus : La royauté britannique anticipe des difficultés financières

Des voyages du prince Andrew aux rénovations du palais de Buckingham, la royauté britannique a détaillé vendredi ses dépenses pour l’année passée et averti anticiper des jours difficiles à cause du coronavirus.

Dans son exercice annuel de transparence à l’égard du contribuable britannique, la maison royale a publié ses dépenses pour son exercice fiscal qui s’est achevé fin mars. Elles s’élèvent à 82,4 millions de livres sterling (97,35 millions de francs), soit 1,23 livre sterling par sujet d’Elizabeth II. Ce montant s’inscrit en légère hausse par rapport à l’année précédente, où la dotation souveraine, dédiée aux activités officielles des Windsor et à l’entretien des résidences royales, atteignait 82,2 millions de livres.

Gel des salaires

«Face à ces défis, nous n’avons aucune intention de solliciter de financement supplémentaire mais nous chercherons à amortir l’impact grâce à nos efforts», a déclaré à des journalistes Michael Stevens, le trésorier de la reine. La maison royale a déjà gelé salaires et embauches et cherche à tailler dans les dépenses non essentielles.