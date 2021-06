Royaume Uni : La royauté s’efforcera d’employer des gens issus de minorités

La proportion des employés de Buckingham dits de la diversité est de 8,5%. La Couronne vise un objectif de 10% d’ici 2022.

Cette publication intervient en pleine remise en question pour la famille royale britannique après les propos dévastateurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui se sont mis en retrait de la monarchie et se sont installés en Californie.

Cette source a qualifié «d’étape importante» la publication de ces chiffres, qui étaient auparavant réservés à un usage interne. Elle a expliqué qu’en agissant ainsi, le palais s'attend à «rendre des comptes sur les progrès que nous avons réalisés. Et si nous ne faisons pas de progrès, nous devrons expliquer pourquoi».

Dénégation de William

Dans une interview donnée en mars à Oprah Winfrey, et visionnée par quelque 50 millions de personnes dans le monde, Harry, un des petit-fils de la reine Elizabeth II, et son épouse métisse Meghan, avaient raconté qu’un membre non nommé de la famille royale s’était inquiété de la couleur de peau qu’aurait leur fils Archie avant sa naissance.