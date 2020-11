Médias : La RSI recense aussi des accusations de harcèlement

Trente plaintes ont été adressées à la branche tessinoise du Syndicat suisse des mass media (SMM). Le service de presse de l’entreprise s’engage à protéger ses employés contre toute forme d’abus.

L a direction « met tout en oeuvre pour offrir aux employés la plus grande protection possible contre toute forme d’abus » . (image d’illustration)

Le secrétaire central du SSM Jérôme Hayoz et la section de Lugano ont confirmé lundi à Keystone-ATS des informations de la Tribune de Genève et de 24 Heures, publiées samedi. Les deux journaux évoquent des soupçons de mobbing et de harcèlement.