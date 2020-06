Grand Genève

La RTS à nouveau diffusée côté français

La télévision suisse est de retour sur les écrans de France voisine. Mais il faut disposer d’un certain équipement pour en profiter.

RTS1 et RTS2 étant diffusées en haute définition, les récepteurs doivent être compatibles avec la norme DVBT-2.

Les habitants de France voisine peuvent enfin retrouver les programmes de la Radio Télévision suisse (RTS), comme l’indique «Le Dauphiné Libéré». Depuis vendredi soir, la RTS est à nouveau disponible du côté français. Toutefois, elle est diffusée selon la nouvelle norme numérique DVB-T2. Pour la regarder, il faut donc disposer d’un téléviseur de moins de six ans environ. Sinon, on peut se procurer un décodeur. On peut en trouver en grandes surfaces pour 20-25 euros.