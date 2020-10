Suisse romande : Passage à l’heure d’hiver compliqué sur la RTS

Dimanche, à 17h, le plateau de l’émission «Forum» est apparu à l’antenne sur RTS 2, mais totalement vide. La séquence a duré plusieurs minutes.

Que s’est-il donc passé dimanche 25 octobre 2020, à 17h, sur RTS 2? Les téléspectateurs ont eu la surprise de découvrir des images du plateau de l’émission «Forum»… vide. Les thèmes devant être développés dans l’émission se sont inscrits au bas de l’écran, mais aucun journaliste ni invité n’était présent pour en discuter. Seuls les plans changeaient de temps à autre. Après deux minutes et trente secondes, l’erreur a semble-t-il été repérée en régie et l’image a été remplacée par «La Suisse vue d’en haut» et un bandeau indiquant que la suite du programme arrivait «dans quelques instants».