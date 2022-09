Crise énergétique : La RTS et la SRF prennent à leur tour des mesures

Les deux entreprises de la SSR ont réduit le chauffage et baissé leur éclairage. La SRF va plus loin en coupant l’eau chaude jusqu’à nouvel ordre.

Certains ascenseurs seront arrêtés (2 à Lausanne et 3 à Genève). Ceux qui continuent à circuler iront un peu moins vite et ils ne diffuseront plus la radio;

Les enseignes sont éteintes et les éclairages décoratifs ne sont plus utilisés. Le balcon du 16 e , par exemple, sera éteint en dehors des heures d’utilisation;

Plus d’eau chaude à la SRF

À la SRF, des mesures similaires (extinction des logos et des éclairages ambiants et baisse du chauffage) ont été mises en œuvre. Mais l’entreprise a aussi eu recours à un moyen plus extrême pour économiser de l’énergie: il n’y aura plus d’eau chaude dans les bureaux comme le rapporte le «Blick».