MeeToo - La RTS présente ses excuses après le harcèlement avéré

Deux mois et demi. C’est le laps de temps durant lequel le bureau d’avocats Collectif de Défense (CDD) a été ouvert aux collaborateurs et ex-collaborateurs de la RTS souhaitant «vider leur sac» suite aux révélations de harcèlement au sein de la télévision romande publiées par Le Temps en novembre dernier.

De nombreuses atteintes à la personnalité ressortent de l’analyse des témoignages recueillis, apprend-on dans un communiqué, ce jeudi. Le directeur de la RTS, Pascal Crittin, présente ses excuses à toutes les personnes lésées: «Nous présentons nos excuses aux personnes qui ont souffert en raison de comportements inacceptables ou de dispositifs de prévention insuffisants. Nous mettons en place un plan d’actions pour améliorer de manière significative ces dispositifs et la gestion du personnel pour que cela ne soit plus possible à la RTS. »