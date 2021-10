Salaire des infirmières – La RTS forcée de s’expliquer après la polémique qu’elle a suscitée

Des chiffres loin de la réalité pour beaucoup de professionnels de santé, comme en témoigne cette lectrice, infirmière en soins palliatifs: «Je me permets d’écrire à 20 minutes afin de partager un coup de gueule de la part du personnel soignant de Suisse. Hier soir, au 19h30 sur la RTS, des chiffres aberrants ont été présentés concernant les salaires moyens du personnel soignant en Suisse. Étant infirmière et étant payée 1600 CHF de moins que le salaire présenté à la TV, je cherche tous les bons moyens afin de réagir à ce que nous montrent les journalistes ainsi que le Conseil fédéral (qui refuse l’initiative) juste avant les votations et qui fait passer le personnel soignant pour des riches qui se plaignent!» Une indignation partagée sur les réseaux sociaux.

La RTS explique ces chiffres

La polémique suscitée a été telle que la RTS a diffusé deux jours plus tard un autre reportage à ce sujet au 19h30 de jeudi pour expliquer les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) datant de 2018. Didier Froidevaux, le chef de la section salaires et conditions de travail à l’OFS, ne s’est pas montré étonné par les nombreuses réactions. Celui qui a fait ces calculs y explique qu’il s’agit d’un salaire médian – soit un salaire tel que la moitié des salariés gagne moins et l’autre moitié gagne plus –, qui inclut le 13e salaire, le salaire des infirmières spécialisées (qui gagnent plus que les infirmières de base) ou encore les salaires des infirmières cadres.