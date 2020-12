Suisse : La RTS s’active pour lutter contre le harcèlement et le sexisme

L’entreprise de médias a mis en place plusieurs mesures suite aux révélations de cas de harcèlement dans ses murs, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué. Une charte pour lutter contre les discriminations a également été adoptée.

Douze engagements

La charte liste douze engagements à l’interne, dont le partage de poste à tous les niveaux de la hiérarchie ou encore la visibilité de la directive contre le harcèlement sexuel et le sexisme dans l’entreprise. À l’antenne, la RTS prend neuf engagements, dont le respect du temps de parole paritaire des femmes et des hommes et l’utilisation du langage épicène.

Un nouveau règlement contre le harcèlement, signé par la direction et le syndicat SSM, complète cette charte. Afin de garantir l’application de la charte et du règlement, des formations pour prévenir et identifier les comportements sexistes et toute forme de harcèlement seront organisées pour l’ensemble du personnel.