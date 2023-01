La rue Monthoux, à Genève, en travaux durant neuf mois

Genève : La rue de Monthoux en travaux durant neuf mois

Dès lundi, remonter la rue de Monthoux en direction de la rue de Lausanne ne sera plus possible.

En raison de travaux de rénovation des réseaux de distribution d’eau, d’électricité et de gaz, la rue de Monthoux, aux Pâquis, subira des perturbations dès lundi et durant neuf mois. En particulier, l’axe sera mis à sens unique en direction du lac entre les rues de Lausanne et de Berne. Par ailleurs, le stationnement sera supprimé entre les rues de Berne et Plantamour.