Vernier (GE) : La rue sera la scène d’un nouveau festival gratuit

Tout l'été, Vernier proposera une vingtaine de spectacles dans des espaces publics. Une manière de rapprocher artistes et spectateurs, après des mois de crise liée au Covid.

Parmi les artistes programmés au festival La ContreSaison: la Compagnie Zanco et son spectacle «ÇÊOurseÊÈ».

Côté cour, du théâtre; côté jardin: un tour de cirque. Un pas de danse sur un chemin, du cinéma dans un parc et des notes de musique dans l’air. Un nouveau festival, gratuit et dévolu principalement aux arts de la rue, débutera samedi prochain à Vernier (GE). Jusqu'au 5 septembre, La ContreSaison proposera une vingtaine de spectacles dans différents lieux de l’espace public.

Recréer le lien brisé par la pandémie

En raison des mesures Covid, «nous avons été obligés de revoir notre offre culturelle et d’imaginer d’autres accès aux spectacles, détaille Myriam Jakir Duran, cheffe du service de la culture. Parallèlement, de nombreux artistes souhaitent développer des projets plus souples dans l’espace public, qui puissent être compatibles avec les normes sanitaires». La Ville de Vernier espère ainsi profiter des douceurs de l’été «pour recréer du lien entre les acteurs et le public. Ce ne sont pas les spectateurs qui se rendront au théâtre, mais les artistes qui se déplaceront.»