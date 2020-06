La ruée sur les colis alimentaires ne faiblit pas

Rédiger un nouveau commentaire

Grincheux 19.06.2020 à 11:47

Arrêtons de nous plaindre..... cette situation est due simplement à la complicité de nos politiques, autorités, syndicats ouvriers et patronaux et associations en tous genre qui tous sous le couvert de générosité et d humanisme en profitent depuis des années. Les lois existent mais ne sont pas appliquées donc on doit assumer et continuer à aider.....