Seuls les meilleurs ont été retenus

Lors de ces finales de Coupe du monde, seuls les 15 premiers marquent des points (et non les 30). On vous rappelle ici le système de notation:

De quoi parle-t-on?

L’Autrichien Marcel Hirscher (huit globes) et sa compatriote Annemarie Moser-Pröll (six) détiennent le record du nombre de globes de cristal du général. L’Américaine Lindsey Vonn et le Suédois Ingemar Stenmark ont collectionné seize petits trophées de cristal. Pirmin Zurbriggen (15 globes dont 4 du général) et Vreni Schneider ( 14 globes, dont 3 du général) sont les Suisses les plus récompensés.