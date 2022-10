«I’ll be back» : La rumeur folle: Boris Johnson prêt à se relancer dans l’arène

«Bojo: I’ll be back», titre le tabloïd The Sun. Parmi les autres journaux conservateurs, le Daily Telegraph souligne que le politicien se pose en potentiel «sauveur d’une déroute électorale annoncée», et affirme qu’il tend une branche d’olivier à son ex-ministre des Finances Rishi Sunak. Le Daily Mail met en Une le possible duel entre les deux hommes, évoquant un possible retour à la hâte de Johnson de ses vacances dans les Caraïbes.