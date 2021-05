Accord cadre - Rupture des négociations: le Conseil fédéral aurait outrepassé le Parlement

Adhérer à l’Union européenne?

Le Parti socialiste et les Verts libéraux exigent un débat sur la question lors de la session parlementaire qui s’ouvre demain. Roger Nordmann (VD), président du Groupe socialiste du Parlement, et Jürg Grossen (BE), président des Verts libéraux et de son groupe parlementaire veulent connaître le « plan B » de Berne, ne pouvant se satisfaire des explications des Sept Sages de mercredi dernier. S’ils sont entendus, le débat pourrait avoir lieu dans la troisième semaine aux Chambres. Roger Nordmann va déposer mardi un postulat demandant que le Conseil fédéral étudie des options de politique européenne, telle l’adhésion à l’Espace économique européen.

« Bien que le PS préfère adhérer à l’UE en raison du plein droit de codétermination, comme cela pourrait être difficile en termes de politique intérieure, l’EEE ne doit pas être exclu comme solution provisoire », déclare-t-il, dans la «NZZ am Sonntag». Une option «à étudier sérieusement» également pour le chef des Verts libéraux. Il exige de plus une enquête sur les actions du Conseil fédéral qui «a tout simplement passé outre le Parlement». Avis partagé par d’autres, comme le conseiller national Eric Nussbaumer (BS/PS), selon qui Berne n’aurait pas eu le droit de mettre une fin si abrupte aux négociations sans l’aval du Parlement et sans consultation préalable de la Commission de politique extérieure (CEP) qui va « tôt ou tard examiner la décision du Conseil fédéral, ne serait que pour éviter qu’il agisse à nouveau de façon arbitraire. »

Guy Parmelin pas inquiet pour l’économie et la recherche

Du côté du Conseil fédéral, Guy Parmelin, interviewé dans la «NZZ am Sonntag», explique que «le Conseil fédéral dans son ensemble a établi que le traité sur la table n’était pas bon pour nous sous cette forme et n’était pas capable de recueillir un soutien majoritaire.» Mais il ne craint pas que des entreprises créent de nouveaux emplois dans l’UE plutôt qu’en Suisse suite à cet échec et aux incertitudes qu’il laisse à propos des échanges commerciaux avec l’Europe. «La Suisse dispose d’une stabilité politique, d’une main-d'œuvre qualifiée et des meilleures conditions-cadres dans les domaines des transports, de la recherche, de la santé et des affaires sociales. Nous devons maintenir et améliorer ces bonnes conditions-cadres.» Quant à la coopération en matière de recherche avec l’UE qui pourrait être remise en question, Guy Parmelin estime que «prendre la recherche en otage ne sert personne» et ne ferait qu’affaiblir la position de l’Europe en tant que lieu de recherche par rapport à l’Asie et aux États-Unis.